A Palermo un 34enne ha rubato un computer dell’ospedale

Un computer portatile rubato dal reparto di Radiologia del policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 34enne palermitano già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo all’interno dell’ospedale, in cui i militari sono stati affiancati dal personale di vigilanza del presidio sanitario, l’uomo è stato trovato il possesso del pc.

Per questo motivo, il 34enne è stato denunciato per il reato di ricettazione. Il computer è stato restituito al responsabile del reparto. Adesso sono ancora in corso le indagini per chiarire se il 34enne sia responsabile di altri fatti analoghi che si sono verificati in altri ospedali di Palermo.