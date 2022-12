Palermo rischia di perdere 35milioni di euro per le scuole. Varrica (M5S): «Si tratta di opere che vanno realizzate»

Fondi a rischio per la realizzazione di tre nuovi poli scolastici innovativi a Palermo. Si tratta di un finanziamento di circa 35milioni di euro risalente al Governo di Giuseppe Conte e che potrebbe sfumare al 31 dicembre. Il tutto nonostante i progetti siano già in stato avanzato e pronti per essere messi in gara. A lanciare l’allarme è il Movimento 5 Stelle che ha presentato un emendamento a fima della pentastellata Daniela Morfino. Le strutture dovrebbero sorgere nella Seconda e nella Settima circoscrizione e riguardano anche l’asilo di Brancaccio intitolato al beato don Pino Puglisi. «Si tratta – ha detto Adriano Varrica – di strutture all’avanguardia a Partanna Mondello e al confine con Villabate, impianti strategici per il futuro della città. Per questo motivo con il gruppo parlamentare abbiamo depositato un emendamento funzionale a salvaguardare queste risorse».

I pentastellati hanno deciso di promuovere un’azione istituzionale per salvare le somme per i tre plessi del palermitano e più in generale per le scuole del Mezzogiorno. «Il Comune di Palermo – prosegue – rischia di perdere circa 35milioni destinati a queste opere. Abbiamo inviato anche una nota, una richiesta al presidente Schifani e al sindaco Roberto Lagalla affinché possano esercitare pressioni istituzionali nei confronti dell’Esecutivo a Roma perché queste risorse, queste scuole non si possono perdere, vanno realizzate. Sarebbe un peccato abbandonarle in questa fase». Interventi nell’esclusivo interesse dei cittadini e di aree che necessitano di maggiore attenzione, specialmente in termini di lotta alla dispersione scolastica e offerta formativa per contrastare fenomeni di devianza e criminalità.