Palermo, cercano di pagare con soldi falsi e il rider non consegna le pizze: picchiato a colpi di casco

Aggrediti e picchiati nel quartiere Cep di Palermo. Ieri notte nel capoluogo siciliano dieci persone avrebbero aggredito e picchiato a calci, pugni e colpi di casco quattro giovani tra i 22 e i 24 anni. Tre ragazzi a bordo di un’auto avrebbero accompagnato un loro amico rider che doveva consegnare pizze e bibite per circa 100 euro in una piazza del quartiere San Giovanni Apostolo, conosciuto come Cep. I ragazzi che hanno fatto l’ordine avrebbero cercato di pagare il conto con soldi falsi, per cui il rider si sarebbe rifiutato di consegnare l’ordine. Tre persone, quindi, avrebbero iniziato a picchiarlo, poi a loro si sarebbero aggiunte almeno altre sette persone. In dieci, quindi, lo avrebbero gettato per terra e picchiato con calci, pugni e colpi di casco. Anche i tre amici arrivati in soccorso del rider sarebbero stati picchiati, ma nonostante questo sarebbero riusciti a liberare il rider e a cercare di fuggire.

Gli aggressori si sarebbero scagliati anche contro l’auto dei tre amici del giovane e avrebbero spaccato il lunotto posteriore. Per i giovani aggrediti la prognosi è di 21 giorni. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i tabulati telefonici, così da risalire a chi ha effettuato l’ordine delle pizze e risalire all’identità dei presunti aggressori. Queste persone dovranno rispondere di lesioni e di rapina.