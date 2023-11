Palermo, precipita in un canale e non riesce più a uscire dall’acqua

Un uomo – per cause ancora in fase di accertamento – è finito in un canale a Palermo, nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine. A segnalare l’accaduto sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non riusciva a uscire dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e lo hanno affidato al 118 che l’ha trasportato in ospedale.