Palermo, rapina in una farmacia: in fuga un uomo incappucciato

Rapina in una farmacia a Palermo. Un uomo incappucciato e armato di coltello sarebbe entrato nella farmacia Cortegiani, in via Enrico Toti, e si sarebbe diretto verso la cassa. Dopo aver minacciato il farmacista che si trovava dietro il bancone, il rapinatore l’avrebbe costretto ad aprire la cassa e a consegnargli alcune centinaia di euro, poi sarebbe fuggito. A quel punto lo stesso personale della farmacia ha lanciato l’allarme. Indaga la polizia, che ha ascoltato testimoni e ha acquisito le immagini di videosorveglianza.