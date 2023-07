Palermo, 19enne scivola con la moto e finisce in un dirupo

Incidente autonomo ieri a Palermo dove una ragazza di 19 anni, Cecilia P., è finita in un dirupo di via Pietro Bonanno. Stando a quanto si apprende, pare che la giovane sia scivolata scendendo da monte Pellegrino mentre viaggiava a bordo di una moto Kawasaki. Il mezzo sarebbe rimasto sulla strada mentre la 19enne sarebbe finita oltre il muretto della carreggiata, tra gli alberi e la vegetazione, facendo un volo di oltre quattro metri. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato la motociclista affidandola al 118. Imbracata in una barella, la ragazza è stata portata all’ospedale Villa Sofia con diverse fratture, la prognosi è riservata. Rilievi eseguiti dagli agenti della polizia municipale.