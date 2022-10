Palermo, principio di incendio nella discarica di Bellolampo. Rogo non ha danneggiato l’impianto

Un principio di incendio, partito all’interno della vasca terza bis, è stato domato la notte scorsa nella discarica di Bellolampo, a Palermo. A notare che ci fosse qualcosa che non andava è stato il personale in servizio. Le fiamme sono state spente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’accaduto non ha danneggiato gli impianti e non ha avuto ricadute sul servizio di raccolta dei rifiuti in città.