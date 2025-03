Palermo, un 85enne è stato investito e ucciso da un’auto in via Tommaso Natale

Un uomo di 85 anni è stato investito da un’auto in via Tommaso Natale, a Palermo, ed è morto. L’uomo si chiamava Giuseppe Sutera. Pare che l’85enne stesse attraversando la strada quando è stato colpito da un’auto: Sutera è rimasto in mezzo alla carreggiata, è intervenuto il personale del 118, che ha provato a rianimarlo, ma in seguito l’uomo è morto. Sul posto anche gli agenti di polizia e quelli della polizia municipale, che stanno eseguendo i rilievi del caso. La macchina che ha investito l’85enne è stata sequestrata.