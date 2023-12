Palermo, ordinanza del sindaco vieta i botti fino al 6 gennaio: pene fino a un mese di carcere

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato oggi un’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l’accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari. Questa sarà valida da domani, 30 dicembre, e fino a tutto il prossimo 6 gennaio 2024.

Severe le pene per chi trasgredisce, che vanno da una multa che può andare da 500 a 5000 euro. Pene più severe per chi utilizzerà armi da fuoco, accenderà fuochi d’artificio, innalza aerostati con fiamme o provoca esplosioni di qualsiasi genere viene sanzionato con una multa da 103 euro, che però si può tramutare in un mese di carcere se la trasgressione avviene in luoghi affollati o in gruppo.