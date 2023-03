Palermo, nonno e nipotina travolti da un’auto mentre attraversano sulle strisce

Un nonno e la sua nipotina di nove mesi sono rimasti feriti dopo essere stati travolti sulle strisce pedonali da una Fiat Bravo, guidata da un 66enne. È accaduto ieri sera in via Serradifalco, a Palermo, dove l’uomo, un 57enne di origine cinese, stava attraversando la strada con in braccio la bambina. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, mentre i sanitari del 118 hanno trasferito le vittime in ospedale: il nonno è stato portato a Villa Sofia, mentre la nipotina è stata accompagnata all’ospedale pediatrico per accertamenti. Il 57enne versa in gravi condizioni, mentre la bimba, nonostante abbia battuto la testa, non sarebbe grave.