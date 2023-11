Palermo, è morto il 33enne investito da un pirata della strada

Muore all’ospedale Civico di Palermo il 33enne Emanuele Magro. Sarebbe stato investito cinque giorni fa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato travolto da un’auto senza essere soccorso dalla persona alla guida, che ha fatto perdere le proprie tracce.

Ed è proprio su tale fronte che gli agenti della municipale stanno indagando, non solo per scoprire l’identità, ma anche perché l’automobilista potrebbe rischiare un’incriminazione per omicidio stradale. Magro sarebbe stato ritrovato in via Ernesto Basile, la notte tra il 22 e il 23 novembre scorso, vicino al polo universitario, con diversi traumi e delle ferite sanguinanti. Da lì è scattato il ricovero in Terapia intensiva, seguito dal decesso. Al vaglio degli inquirenti anche le analisi delle immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza della zona.