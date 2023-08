Palermo, bimbo muore in ospedale: salma sequestrata per l’autopsia

Aggiornamenti sul decesso del bimbo di quattro anni, Gioele Palminteri. I genitori hanno presentato un esposto alla procura e la salma è stata sequestrata per effettuare l’autopsia nelle prossime ore. L’obiettivo è quello di accertare eventuali responsabilità in merito alla morte del bambino, avvenuta ieri sera all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove era ricoverato da diversi giorni. «Dieci giorni fa – dichiara il sindaco di Menfi, Vito Clemente – Gioele si era sentito male, si è pensato a un virus intestinale. La situazione è apparsa però più grave del previsto ed è stato necessario il suo ricovero a Palermo. Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino alla morte. Si pensa – prosegue il primo cittadino – che abbia contratto un virus molto aggressivo, sicuramente non la meningite, come si era sospettato all’inizio». Il comune di Menfi (nell’Agrigentino) – dove viveva Gioele con la sua famiglia – proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali e sono state annullate le manifestazioni di intrattenimento che erano in corso nella frazione di Porto Palo.