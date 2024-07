Palermo, morto il 20enne che era stato picchiato in via Maqueda

È morto alle 10.20 di questa mattina, nel reparto di Terapia intensiva del dipartimento di Emergenza urgenza del policlinico Paolo Giaccone, il giovane vittima di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 4 Luglio in via Maqueda a Palermo. Il ragazzo, di nazionalità tunisina, di venti anni, era stato ricoverato presso l’azienda ospedaliera universitaria in condizioni critiche. Il personale del dipartimento diretto dal professore Antonello Giarratano ha fatto tutto il possibile per salvare la vita del paziente, ma nonostante gli sforzi, le gravi ferite riportate durante l’aggressione sono risultate fatali. Sulla vicenda indaga la polizia.