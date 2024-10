Palermo, cade in un dirupo dopo un incidente in scooter: 19enne in prognosi riservata

Foto di Carlo Columba su Unsplash

È caduto in un dirupo dopo un incidente in scooter. La notte scorsa un ragazzo di 19 anni è caduto in un burrone dopo un incidente in scooter: il suo mezzo è finito contro un muretto nella discesa che da Monte Pellegrino porta giù verso la città di Palermo. Ad arrivare sul posto – via Pietro Bonanno – sono stati i carabinieri, successivamente i vigili del fuoco, che intorno alle 3 hanno recuperato il giovane. Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale palermitano Villa Sofia: il 19enne è ricoverato al Trauma center e la sua prognosi è riservata.

Nel recente passato in quel tratto di strada si sono verificati molti incidenti. L’ultimo pochi giorni fa, quando un’auto è finita in una scarpata, mentre nel luglio 2023 a finire in un dirupo in via Pietro Bonanno è stata una motociclista 19enne. Ad agosto 2019 un 18enne è morto dopo essersi schiantato contro il guard rail nella zona tra il Belvedere di Monte Pellegrino e il Santuario di Santa Rosalia, sempre in via Pietro Bonanno. A maggio 2016 a morire su quel tratto di strada è stato un 39enne: la sua auto si è ribaltata più volte sulla carreggiata.