Palermo, cadono con l’auto in una scarpata: feriti un 18enne e una 16enne

Sono finiti con l’auto in una scarpata. Ieri sera a Montepellegrino, un quartiere di Palermo, un’automobile è finita in una scarpata in via Bonanno: dentro c’erano una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 18. A recuperarli sono stati i vigili del fuoco, che li hanno affidati al personale del 118. Pare che dopo aver raggiunto la parte più alta del monte, la ragazza e il ragazzo stessero tornando a casa e sembra che, imboccando una delle ultime curve, il 18enne – che era alla guida – abbia perso il controllo della macchina. L’auto, quindi, è finita fuori strada, proseguendo lungo la pendenza e sbattendo contro una rete paramassi, che probabilmente ha evitato conseguenze peggiori.

A soccorrere la 16enne e il 18enne sono stati i vigili del fuoco e la polizia, che hanno portato i due all’ospedale Villa Sofia per degli accertamenti. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze. La polizia ha eseguito i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.