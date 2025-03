Palermo, mistero sul ferimento di un 29enne. Forse colpito da una pistolettata

Foto generata con iA

Mistero dietro il ferimento di un giovane a Palermo. Si tratta di un 29enne, a quanto pare residente in un rione popolare del capoluogo, che la notte scorsa è stato accompagnato da un parente, non è chiaro se sia stata la madre o il patrigno, al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. L’uomo presentava una ferita alla gamba , simile a un foro, compatibile con un proiettile. Stando però alle prime ipotesi i medici hanno escluso il collegamento con un’arma da fuoco ma, come riporta Palermo Today, potrebbe comunque trattarsi di una lesione provocata da una pistola, magari a piombini. Al vaglio dei carabinieri, che indagano, c’è anche la versione del ferito. Il 29enne avrebbe riferito di essersi fatto male mentre scavalcava una ringhiera nel tentativo di raggiungere l’abitazione della fidanzata.