Palermo, i cardellini protetti venduti al mercato di Ballarò: denunciati bracconieri

Uccelli di specie protette venduti nel popolare mercato di Ballarò a Palermo. Per questo, alcuni bracconieri sono stati denunciati e una ventina di uccelli sono stati sequestrati dai carabinieri. Tra gli esemplari sia comuni cardellini sia dei lucherini, non comuni in Sicilia.

«L’aspetto più deprimente – dice il gruppo di volontari antibracconaggio Adorno – è rappresentato dal totale disinteresse delle forze politiche cittadine, che continuano a ignorare quello che probabilmente è uno degli ultimi mercati illegali di fauna protetta in Europa».