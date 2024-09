Palermo, incidente tra un monopattino e una moto: grave una 29enne

Incidente stradale a Palermo tra un monopattino e una moto. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato in via Pietro Nenni, poco dopo la rotonda di via Belgio. La 29enne che guidava il monopattino è stata soccorsa e portata all’ospedale Villa Sofia, mentre il motociclista – un 31enne – è risultato illeso. Secondo una prima ricostruzione la ragazza e il motociclista stavano percorrendo la strada nella stessa direzione. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza e della polizia municipale. Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso di Villa Sofia, nel quale è entrata in codice rosso. Si tratta del secondo incidente in due giorni che vede come protagonista un monopattino.