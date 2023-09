Foto di Giuseppe Paternostro - Facebook

Palermo, incendiati cumuli di rifiuti nelle strade

A Palermo la scorsa notte sono state bruciate decine di rifiuti, sia in centro sia in periferia. Si tratta di cumuli di immondizia che sarebbero rimasti nelle strade per via del guasto dei compattatori della Rap, l’azienda che raccoglie i rifiuti. I roghi sono stati appiccati nel quartiere Zen nelle vie Senocrate di Agrigento, Agenzia di Siracusa, Einaudi, Pensabene, Patti, San Nicola e Rocky Marciano, in via Perez e nella zona Oreto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.