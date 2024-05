Palermo, 36enne ruba nel Teatro Massimo: nella refurtiva anche un quadro elettrico

Avrebbe tentato di rubare dentro il Teatro Massimo. A Palermo un 36enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria, cioè quella rapina che vede anche una successiva violenza oppure minacce per assicurarsi la refurtiva o per tentare la fuga. L’uomo è stato bloccato dal personale di vigilanza del teatro e da agenti di polizia mentre cercava di scavalcare la recinzione con un grosso pannello elettrico industriale che avrebbe rubato dentro il complesso monumentale.

Una volta scoperto, l’uomo avrebbe aggredito i vigilanti. Successivamente è stato bloccato e identificato dalla polizia. Pare che il 36enne avesse già sottratto e potato fuori sei cinghie con fibbie per il bloccaggio di carichi, sottratte a pedane della scenografia; il quadro elettrico, invece, serviva per l’erogazione dell’energia elettrica nell’area di deposito delle merci. Oltre la recinzione – sul marciapiede che si trova davanti al retro del Teatro Massimo – è stato trovato un grosso carrello, che il 36enne avrebbe utilizzato per trasportare la merce sottratta. La refurtiva è stata recuperata e restituita al Teatro.