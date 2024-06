Palermo, furto con spaccata in un negozio di via Lincoln

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Ancora un furto con spaccata a Palermo. La scorsa notte è stato preso di mira un negozio in via Lincoln. Dopo aver spaccato la vetrina, i ladri avrebbero portato via la cassetta di sicurezza – con dentro mille euro – e della merce. Indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere della zona.