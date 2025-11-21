Palermo: furto con spaccata da Gucci. Bottino di 40.000 euro

furto con spaccata

Furto con spaccata, a Palermo. I ladri hanno sfondato con un’auto la vetrina della boutique Gucci, riuscendo a portare via borse e accessori della nuova collezione. È accaduto alle prime ore del mattino, intorno alle 5, in via Libertà. Il bottino ammonterebbe a circa 40 mila euro. Indagini in corso.