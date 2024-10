Palermo, in coma dopo un cocktail: la ragazza avrebbe ingerito ecstasy

Foto di Michael Discenza su Unsplash

Avrebbe ingerito pastiglie di ecstasy la 18enne finita in coma dopo aver bevuto un cocktail a una festa in via Candelai. La ragazza – che è ricoverata in Rianimazione all’ospedale Civico a Palermo sarebbe svenuta e non si sarebbe riuscita a riprendere: a chiamare i soccorsi è stato un ragazzo. La 18enne è risultata positiva agli esami tossicologici. Nonostante la prognosi sia ancora riservata, pare che le condizioni della ragazza stiano migliorando. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Da stabilire se qualcuno le ha messo la droga nel bicchiere o se sia stata lei a prenderla autonomamente. La festa si è tenuta in un locale chiuso da tempo, che per l’occasione è stato utilizzato per un party privato. Ora è stato sequestrato dai carabinieri.