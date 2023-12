Palermo, scoperta festa abusiva in un palazzo storico

Una festa con oltre 200 persone a Palermo è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri e della polizia municipale. L’evento – in un appartamento al secondo piano di Palazzo Bartolotta, edificio storico nel centro di Palermo – ha portato alla denuncia di sei persone. Si tratta del rappresentante legale di un’associazione culturale e di cinque organizzatori, per aver organizzato uno spettacolo pubblico senza autorizzazione. L’attività è stata sospesa, il locale e la strumentazione musicale sono stati sequestrati, e sono state fatte delle multe per oltre undicimila euro.