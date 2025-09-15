Palermo: evade dai domiciliari e aggredisce passante, arrestato 46enne

Un 46enne di origine albanese e residente a Partinico, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio. L’uomo, lo scorso 8 settembre, si è allontanato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, ed una volta raggiunta la pubblica via ha aggredito violentemente un 22enne al quale ha causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti, ha evitato esiti ancor più gravi. L’immediata attività investigativa eseguita dai carabinieri di Partinico, scattata a seguito della querela sporta dalla vittima, ha permesso di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del 46enne che, avrebbe aggredito il giovane perché scambiato per un esponente delle forze dell’ordine in abiti civili. Per l’uomo, si sono aperte le porte del carcere.