Palermo: evade dai domiciliari e aggredisce passante, arrestato 46enne

15/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 46enne di origine albanese e residente a Partinico, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio. L’uomo, lo scorso 8 settembre, si è allontanato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, ed una volta raggiunta la pubblica via ha aggredito violentemente un 22enne al quale ha causato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti, ha evitato esiti ancor più gravi. L’immediata attività investigativa eseguita dai carabinieri di Partinico, scattata a seguito della querela sporta dalla vittima, ha permesso di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del 46enne che, avrebbe aggredito il giovane perché scambiato per un esponente delle forze dell’ordine in abiti civili. Per l’uomo, si sono aperte le porte del carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
Leggi la notizia

Un 46enne di origine albanese e residente a Partinico, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per tentato omicidio. L’uomo, lo scorso 8 settembre, si è allontanato arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, ed una volta raggiunta la pubblica via ha aggredito violentemente un 22enne al quale ha causato lesioni giudicate […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]