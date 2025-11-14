Palermo, deposito abusivo di estintori da smaltire come ferro vecchio: 4 denunciati

Un rumore di ferraglia che ha portato alla scoperta: un deposito abusivo di estintori, pronti a essere smaltiti come ferro vecchio. L’hanno trovato in via del Pellicano i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, allertati da una segnalazione. Seguendo il rumore, i militari sono arrivati a uno spiazzo con 184 estintori accatastati, pronti a essere caricati su un furgone. A portare avanti l’attività, quattro uomini palermitani tra i 28 e i 37 anni. Che hanno poi raccontato ai carabinieri di aver ricevuto gli estintori da una persona non identificata e di volerli smaltire come ferro vecchio. Anziché come i rifiuti speciali che sono, contenendo ancora della polvere antincendio. I quattro sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti e gli estintori sequestrati.