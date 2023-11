Palermo, entrano in giunta Alongi e Anello. Oggi il giuramento dei due nuovi assessori

Così doveva essere e così è stato. Alla fine Pietro Alongi entra in giunta al posto di Andrea Mineo. Un forzista in cambio di un forzista che ha cambiato fronte ed è approdato in Fratelli d’Italia. Per il pupillo di Schifani stesse deleghe del predecessore (Politiche ambientali, Verde urbano, Interventi costieri, Igiene ambientale, Rapporti con Rap, Srr, Reset e Arpa, Condono, abusivismo, manutenzione immobili), ma non la delega al Patrimonio, che è rimasta al sindaco. Complimenti da Forza Italia, che giubila per il ritrovato equilibrio.

Entra, anzi, torna in giunta anche Alessandro Anello, che prende la delega allo Sport al posto della compagna di partito Sabrina Figuccia, che ha ricevuto dalla Lega un incarico di responsabilità nazionale. Oggi a palazzo delle Aquile si è tenuto il giuramento alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.