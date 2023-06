Scoperti con la droga alla villa comunale. Due arresti e una denuncia per favoreggiamento

Due uomini, uno di 33 anni e uno di 24, sono stati arrestati a Castellana Sicula, in provincia di Palermo, per spaccio di droga. A ciò si aggiunge la denuncia per favoreggiamento personale a un uomo di 51 anni, che avrebbe cercato di aiutare l’amico 33enne a evitare i controlli. I due arrestati, scesi da un pullman di linea proveniente da Palermo, sono stati bloccati all’interno della villa comunale del paese. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato otto dosi di eroina e tre flaconi di metadone senza etichette per evitare di risalire al vero destinatario della droga. Adesso i due pusher si trovano nel carcere di Termini Imerese.