Palermo, sequestri di droga. Un panetto di hashish era dentro un frigo abbandonato

Controlli serrati dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Palermo. Nel quartiere Oreto Stazione, i motociclisti del nucleo radiomobile hanno arrestato un 62enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di detenzione ai fini di spaccio. All’alba, i militari hanno percepito un forte odore di hashish provenire dall’abitazione dell’uomo e, avvicinatisi senza farsi notare, lo hanno sorpreso attraverso una finestra semichiusa mentre confezionava le dosi di droga. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 77 dosi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Palermo, che ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nel capoluogo.

Sempre a Palermo, ma nel quartiere ZEN 2, i carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il supporto delle unità cinofile, hanno sequestrato oltre 250 grammi di droga a carico di ignoti. La sostanza stupefacente era nascosta in luoghi insospettabili: un frigorifero abbandonato conteneva un panetto di hashish da 80 grammi, mentre in una borsa da spesa tra i box di via Fausto Coppi i militari hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina e 164 di marijuana. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al laboratorio del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito.