Palermo, sequestri di droga. Un panetto di hashish era dentro un frigo abbandonato

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Controlli serrati dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Palermo. Nel quartiere Oreto Stazione, i motociclisti del nucleo radiomobile hanno arrestato un 62enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di detenzione ai fini di spaccio. All’alba, i militari hanno percepito un forte odore di hashish provenire dall’abitazione dell’uomo e, avvicinatisi senza farsi notare, lo hanno sorpreso attraverso una finestra semichiusa mentre confezionava le dosi di droga. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 77 dosi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Palermo, che ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nel capoluogo.

Sempre a Palermo, ma nel quartiere ZEN 2, i carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il supporto delle unità cinofile, hanno sequestrato oltre 250 grammi di droga a carico di ignoti. La sostanza stupefacente era nascosta in luoghi insospettabili: un frigorifero abbandonato conteneva un panetto di hashish da 80 grammi, mentre in una borsa da spesa tra i box di via Fausto Coppi i militari hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina e 164 di marijuana. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al laboratorio del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

«Non lasceremo che la malavita controlli Catania»: la missione della commissione parlamentare antimafia
Leggi la notizia

Controlli serrati dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Palermo. Nel quartiere Oreto Stazione, i motociclisti del nucleo radiomobile hanno arrestato un 62enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusato di detenzione ai fini di spaccio. All’alba, i militari hanno percepito un forte odore di hashish […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]