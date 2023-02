Palermo, chiuso un bar abusivo. Al proprietario multa da oltre 15mila euro

Un bar di via Alessandro Paternostro a Palermo è stato chiuso dagli agenti della polizia municipale per esercizio abusivo. Quando i vigili urbani sono arrivati per effettuare un controllo era in corso una serata con musica amplificata, fuori dagli orari consentiti e a porte aperte. Inoltre, parte della sede stradale era occupata abusivamente da sedie e tavoli. Il titolare è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico e per avere deturpato cose di interesse storico e artistico. Oltre al sequestro sono state elevate sanzioni per circa 15mila euro: il locale era sprovvisto della Scia sanitaria, per la somministrazione gli alimenti e la vendita al dettaglio, per carenze igienico sanitarie e per il mancato piano di autocontrollo.