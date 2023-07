Palermo, tra cumuli di rifiuti e cassonetti in fiamme

A Palermo in diversi quartieri si stanno assistendo a incendi dei cassonetti, pieni a tappo per via della mancata raccolta. Gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte hanno coinvolto la zona tra via Sacco e Vanzetti, corso dei Mille, via Decollati, due volte via dell’Airone e via Costante Girardengo. L’accumularsi dei rifiuti pare sia riconducibile a una serie di guasti degli autocompattatori e alle ferie degli impiegati della Rap. L’azienda, che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo siciliano, avrebbe fatto sapere che si sta lavorando con i sindacati per riproporre anche quest’anno maggiori incentivi per i dipendenti.