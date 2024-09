Palermo, il cane Loren scova cento grammi di hashish alla Vucciria

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno tratto in arresto un uomo colto in flagranza di reato e sottoposto a sequestro oltre cento grammi di hashish (un panetto e 18 dosi), oltre a due pasticche di Ecstasy (Mdma), un bilancino di precisione, un coltello a scatto e una lama. I Baschi verdi del Gruppo Pronto impiego, durante un controllo serale nel quartiere Vucciria, lo hanno notato intento a proporre ai passanti, molti dei quali giovanissimi, l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Dopo un tentativo di fuga è stato bloccato, sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 13 dosi di hashish suddivise in bustine, due pasticche di ecstasy nonché un coltello a scatto. In casa l’intervento del pastore tedesco Loren ha consentito di trovare il panetto d’hashish di circa cento grammi, ulteriori cinque dosi di sostanza, un bilancino di precisione per pesare le singole dosi, bustine per il confezionamento della sostanza e una lama, affilata e appuntita, con del nastro isolante a una delle estremità per consentire di essere impugnata. L’arresto è stato convalidato.