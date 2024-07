Palermo, a Barcarello sospesa l’attività di uno stabilimento balneare e multe per 30mila euro

Attività sospesa e multe per 30mila euro. A Palermo polizia, carabinieri, polizia municipale, capitaneria di porto, Ispettorato del lavoro e Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo hanno effettuato una serie di controlli, in particolare nella zona marittima di Barcarello. Sono emerse irregolarità relative all’assenza della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento musicale. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità anche in relazione a procedure di autocontrollo, registrazione sanitaria, igiene, piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione dei lavoratori.

In un caso un veicolo per il commercio al dettaglio itinerante è stato sequestrato, perché non era in regola con l’assicurazione e con la revisione. Il valore totale delle multe fatte è di circa 30mila euro. L’Ispettorato del lavoro ha sospeso l’attività di uno stabilimento, perché ha riscontrato la presenza di alcuni lavoratori non regolarizzati e la mancata predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione.