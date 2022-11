Palermo, auto sfonda portone dell’assessorato comunale. Ferito un usciere

Un usciere in servizio all’assessorato Risorse umane del Comune di Palermo è in gravi condizioni dopo essere stato ferito da un’automobile che ha sfondato il portone d’ingresso. L’incidente è avvenuto in via Garibaldi. Alla guida del mezzo, una Citroen C3, c’era una donna. La conducente avrebbe avuto un malore. Ferita è stata portata al Civico. Si trova invece ricoverato al Policlinico di Palermo l’uomo. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti.