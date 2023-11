Palermo, viene arrestato due volte in meno di 24 ore

Un 20enne di Palermo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio ed evasione. Due arresti in meno di 24 ore: solo qualche ora prima, infatti, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Zen, i militari hanno colto in flagranza l’indagato mentre stava cedendo la droga a un acquirente.

Pertanto, per il 20enne erano stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Convalida che non si è fatto nemmeno in tempo a convocare poiché il giovane, dopo poche ore, è stato nuovamente arrestato per evasione in quanto era in giro senza alcuna autorizzazione. La procura, dopo i fatti, ha disposto la custodia cautelare in carcere e il trasferimento dell’indagato nella casa circondariale di Palermo.