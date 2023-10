Palermo, obbligano un’anziana a pagare una prestazione sanitaria gratuita

I carabinieri di Palermo hanno arrestato un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere. Sospesi dalle proprie cariche, i tre sono finiti ai domiciliari per il reato di concussione. Abusando della loro qualità di incaricati di pubblico servizio, avrebbero preteso da un’anziana paziente la consegna di 100 euro in contanti per la riparazione della propria protesi dentaria che, invece, sarebbe dovuta essere gratuita. Le investigazioni, avviate subito dopo la denuncia sporta dalla donna, hanno permesso di recuperare le banconote che la paziente 84enne aveva dato ai tre operatori sanitari.

