Palermo, altre due auto bruciate allo Zen. Escalation di episodi, tra incendi e fucilate

Altre due auto sono andate a fuoco la scorsa notte allo Zen a Palermo in via Gino Zappa. Una Fiat Panda e una Fiat 600 appartengono allo stesso proprietario, noto alle forze dell’ordine. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano. Ha precedenti penali lo stesso proprietario del garage in via Fausto Coppi dove qualcuno ha sparato contro la saracinesca almeno 30 colpi di fucile.

Nei giorni scorsi un’auto bruciata, una danneggiata da colpi di fucile, e proiettili contro una persiana e una sala scommesse andata a fuoco in via Gino Zappa. E anche altri colpi d’arma da fuoco erano stati sparati contro la saracinesca di un altro centro scommesse in via Ignazio Mormino.

Le indagini proseguono anche per risalire all’aggressore del giovane di 31 anni che si trova ricoverato sempre in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia con diverse coltellate al petto. Al centro di questi fatti ci sarebbe il controllo dello spaccio di droga allo Zen, ma anche quello delle scommesse clandestine. Indagano carabinieri e polizia.