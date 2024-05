Allarme bomba a Palermo: chiuso il tratto finale di via della Libertà

Chiusa per un allarme bomba la parte finale di via della Libertà, nel centro di Palermo. La segnalazione è partita dopo il ritrovamento della batteria di un veicolo con alcuni fili elettrici. Sul posto sono arrivati gli artificieri, che stanno intervenendo per bonificare la zona e per consentire di nuovo il transito dei veicoli.

Aggiornamento delle 15:16: l’allarme bomba è rientrato. Gli artificieri hanno fatto brillare la batteria di un veicolo abbandonato in via della Libertà con alcuni fili attaccati. La strada è stata riaperta al traffico.