Palermo, aggressione e insulti razzisti contro una donna su un autobus

È una donna di origine ghanese la vittima di una aggressione a sfondo razziale avvenuta a bordo di un autobus in corso Tukory a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, un uomo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe preso di mira la donna durante la corsa del bus. Insulti e offese con precisi riferimenti razziali che la vittima avrebbe subito in silenzio e senza mai reagire né rispondere alle provocazioni. Spaventata dall’aggressività verbale dell’uomo, la vittima si sarebbe alzata dal posto in cui era seduta per raggiungere la parte anteriore del mezzo pubblico. L’aggressore, però, l’avrebbe seguita continuando a insultarla fino a colpirla con un pugno.

In difesa della donna, a questo punto, sarebbe intervenuto un altro passeggero. Anche lui aggredito a sua volta con un pugno in pieno viso e diversi calci. Anche altri passeggeri dell’autobus sono intervenuti in difesa delle due vittime per cercare di riportare la calma. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della polizia ma, neppure davanti a loro, l’uomo avrebbe placato la propria ira e anzi li avrebbe colpiti con calci e pugni. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni personali al pubblico ufficiale e denunciato per minacce e percosse aggravate da motivi razziali e interruzione di pubblico servizio.