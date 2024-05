Palermo, uomo aggredito e rapinato all’alba: in fuga due persone

Prima l’aggressione, poi la rapina. Alle 6 di stamattina in via Pirandello a Palermo un uomo sarebbe stato aggredito e picchiato da due persone. Nel tratto tra via Giusti e via Cesareo due uomini avrebbero bloccato una persona che stava andando al lavoro, lo avrebbero preso a pugni e gli avrebbero rubato il borsello. La persona aggredita si sarebbe accasciata sanguinante sull’asfalto. L’uomo sarebbe stato soccorso dal personale del 118, che lo avrebbe portato in ospedale. Indaga la polizia.