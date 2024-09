Crack e cocaina dentro la scopa elettrica: 36enne arrestato a Palermo

Immagine realizzata con intelligenza artificiale

Dentro la scopa elettrica sono state trovate cocaina e crack. A Palermo un 36enne di Bagheria, nel Palermitano, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nell’abitazione di villeggiatura dell’uomo gli agenti hanno trovato una busta trasparente con 105 dosi di crack – per un totale di 21 grammi – e cinque ovuli di cocaina, per un totale di 57,8 grammi. Tutto era nascosto dentro una scopa elettrica. In casa c’erano anche un rotolo di carta stagnola e un bilancino di precisione. Le forze dell’ordine, inoltre, hanno trovato anche una pistola Glock 8 mm insieme a due munizioni, tutte avvolte in uno strofinaccio nascosto sotto un recipiente dell’acqua.