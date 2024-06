Palermo: a casa droga, una mitraglia e tre pistole. Arrestato 21enne

Armi, ma anche cocaina, crack e hashish. A Palermo un 21enne è stato arrestato dalla guardia di finanza: l’accusa è spaccio e detenzione di armi; in casa sua, infatti, il giovane aveva quattro armi da fuoco – tra cui una mitragliatrice – e diversi tipi di droga. Durante un controllo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia il 21enne si sarebbe allontanato in modo frettoloso non appena si sarebbe accorto della presenza dei militari. Quando è stato bloccato è stato trovato con alcune dosi di hashish.

A casa del 21enne sono stati trovati involucri di cocaina e di crack per 23 grammi e un deposito di armi. Nello specifico sono state trovate: una pistola mitragliatrice calibro 9 – classificata anche come arma da guerra – una pistola semiautomatica calibro 45 e due revolver, uno calibro 32, l’altro calibro 38. La guardia di finanza, inoltre, ha trovato in casa del giovane 250 cartucce e cinque caricatori. Una delle pistole sarebbe stata rubata in un’abitazione un anno fa: era di un uomo palermitano che l’avrebbe detenuta regolarmente. Due revolver avevano la matricola abrasa.