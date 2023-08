Palermo, un 13enne travolto in piazza Pagliarelli. Automobile non si ferma e scappa

Un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre si trovava nella zona di piazza Pagliarelli, nei pressi di viale Regione Sicilia, a Palermo. Stando alle prime informazioni il 13enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato centrato da una macchina che non si è fermata a prestare soccorso. La vittima ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono a lavoro per risalire all’identità del guidatore.