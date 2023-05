Palagonia, tenta di corrompere i carabinieri: «5000 euro se lasciate andare mio figlio»

«Ti do 5000 euro basta che mandi mio figlio e finisce qui». Con queste parole il padre di un 18enne, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, ha tentato di corrompere i carabinieri di Palagonia, in provincia di Catania. I militari, durante un controllo in via della Resistenza, hanno denunciato il neomaggiorenne per guida senza patente con recidiva. Il ragazzo si trovava alla guida dell’auto – una Toyota Yaris – con a bordo altri due giovani passeggeri (di 16 e 19 anni) diretto verso la strada statale 385. Fermato il giovane, sul posto si è materializzato il padre 41enne. Apprese le contestazioni mosse al figlio da parte dei militari, l’uomo ha pensato di offrire dei soldi per chiudere la vicenda. Soldi che, effettivamente, (almeno in parte ed esattamente 1055 euro) ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni pronto a consegnarli. I carabinieri, invece, lo hanno arrestato in flagranza di reato per istigazione alla corruzione. L’auto è risultata priva di assicurazione e, per questo, è stata sequestrata.