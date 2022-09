Palagonia, sequestrata area di duemila metri quadrati. Era discarica per automobili

Un terreno di duemila metri quadrati è stato sequestrato a Palagonia dai finanzieri del comando provinciale di Catania. L’area era stata trasformata in deposito abusivo di automobili destinate alla demolizione, oltre a ospitare rifiuti di diversa tipologia, tra cui lastre di eternit, bombole di gas e batterie per auto. Il gestore del terreno è risultato già segnalato per vicende simili.