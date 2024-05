Palagonia: accoltellato durante una lite ruba l’auto al suo aggressore

Una lite nata all’ingresso di un bar a Palagonia (in provincia di Catania) è finita con due uomini – di 25 e 39 anni – denunciati uno per tentato omicidio e l’altro furto aggravato. Dopo le numerose segnalazioni, i carabinieri sono arrivati in via Palermo e hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza e raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni, risalendo alla dinamica di quanto accaduto.

Stando a ciò che è stato ricostruito finora dagli inquirenti, intorno alle 22 di ieri sera, il 25enne sarebbe arrivato a bordo della sua Fiat Bravo e si sarebbe fermato davanti al bar dove, dopo un breve scambio di battute con il 39enne a causa di una banale incomprensione, sarebbe scaturita una lite. Una discussione sfociata in uno scontro fisico tra i due culminato con una coltellata sferrata dal più giovane al collo dell’altro uomo.

Il ferito sarebbe comunque riuscito a mettere in fuga il suo aggressore e, dopo avere rotto il lunotto posteriore della sua auto, sarebbe salito a bordo. Con le chiavi ancora inserite, avrebbe messo in moto e si sarebbe allontanato, per poi abbandonare il mezzo in piazza Umberto, dove è stato ritrovato dal proprietario. Solo dopo alcune ore, il 39enne è andato all’ospedale di Militello in Val di Catania dove i medici gli hanno suturata la ferita.