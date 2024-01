Modica, colpiscono i poliziotti con sacchi pieni di rifiuti: arrestati padre e figlia

Un anziano e la figlia 44enne sono stati arrestati a Modica (in provincia di Ragusa) per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Già noti alle forze dell’ordine per precedenti dello stesso tipo, padre e figlia erano stati invitati più volte nei locali del commissariato per la notifica di un avviso di conclusione indagini per il reato di minacce e stalking ai danni di un vicino di casa. Non essendosi presentati, sono stai i poliziotti ad andare a casa loro.

Da subito, l’intera famiglia – composta da quattro persone e residente nella zona di Modica Alta – si sarebbe rifiutata di fornire le generalità, pronunciando frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti. Una donna, poi identificata per la figlia 44enne improvvisamente si sarebbe scagliata con violenza contro i poliziotti colpendoli con un sacco pieno di rifiuti. A darle manforte, si è aggiunto anche l’anziano padre. Entrambi incitati dalla moglie dell’anziano e madre della donna.

Tutti e tre sono stati portati in commissariato. Padre e figlia sono stati arrestati e denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per lesioni aggravate. La moglie dell’uomo e l’altro figlio 50enne sono stati denunciati in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Padre e figlia sono stati presentati dalla procura al rito direttissimo dove è stato convalidato l’arresto. I due sono stati poi rimessi in libertà in attesa del verdetto.