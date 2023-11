Padel, salta la fase regionale per le nazionali: polemica per le squadre scelte d’ufficio. La risposta della federazione

Foto di Lisa Van Dorp da Pixabay

Un tabellone nazionale, quello per l’edizione 2023 del Campionato italiano a squadre di padel, che fa discutere. Colpa dell’assenza nel calendario siciliano della fase regionale di qualificazione per le categorie Veterani, maschili e femminili. Lacuna che ha lasciato alcuni circoli con l’amaro in bocca. «Abbiamo iscritto le nostre squadre ai campionati di queste categorie – spiegano a MeridioNews da un circolo dell’Isola – Ma la federazione in Sicilia non ha organizzato la fase regionale. Tuttavia, nel tabellone ufficiale a livello nazionale ci siamo ritrovati con delle squadre siciliane iscritte di default. Forse si è arrivati tardi con i tempi e si è preferito inserire questi team?». La Fitp Sicilia, la federazione italiana tennis padel, ha scelto per esempio il Circolo del tennis Palermo nella categoria over 45 maschile, e il Mas Padel Catania per gli over 40 maschile.

Ma come si è arrivati a questa scelta? «Non è stato raggiunto il numero adeguato di partecipanti che, da regolamento, avrebbe consentito l’organizzazione della fase regionale», spiega a MeridioNews Adriano Sammatrice, consigliere regionale siciliano con delega al padel. «Abbiamo contattato alcuni circoli ma ci hanno fatto sapere di volere rinunciare alla fase nazionale, anche considerando i costi da affrontare. A questo punto – aggiunge il responsabile – si è scelto di selezionare quelli con la graduatoria migliore nel ranking regionale. Tuttavia, dopo la riapertura delle iscrizioni e il lavoro del comitato – conclude Sammatrice – contiamo di organizzare comunque un torneo a livello regionale per l’assegnazione dei titoli».