Pachino: si finge assicuratrice e stipula una polizza falsa, denunciata

Una donna di 49 anni di Pachino, in provincia di Siracusa, è stata denunciata dagli agenti del commissariato per il reato di truffa. Nello specifico, stando a quanto ricostruito finora, la 49enne avrebbe finto di essere la titolare di una agenzia di assicurazioni e si sarebbe fatta consegnare dalla vittima la cifra di 210 euro per stipulare una polizza falsa.