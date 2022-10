Pachino, 27enne arrestato per maltrattamenti. La compagna chiede aiuto alla polizia

Un 27enne di Pachino, in provincia di Siracusa, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. A denunciarlo è stata la convivente, una donna di 25 anni che ha telefonato alla polizia per chiedere aiuto. Nell’aggressione subita ha riportato ferite guaribili in pochi giorni. Stando al racconto della donna, non si sarebbe trattato della prima aggressione, ma in precedenza non aveva mai denunciato i maltrattamenti.